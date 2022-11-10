«Не могу»: располневшая Ольга Бузова призналась в зависимости

За певицей Ольгой Бузовой в соцсетях следят миллионы людей. Исполнительница хитов «Мало половин» и «Мандаринка» регулярно делится с ними новостями из жизнь, показывает, чем занимается и с кем проводит время.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Накануне она снова отправилась в спортзал, где появляется в последнее время довольно часто. Виной всему – набранные килограммы и чрезмерный аппетит. В процессе тренировки артистка разоткровенничалась и сделала признание.

«Самая полезная зависимость – это зависимость от спорта. Не могу без тренировок», - призналась звезда.

Однако, Бузова не стала упоминать и о другом своем пристрастии. Она много лет не может отказаться от колбасы и даже ночью не может остановиться перед горячими бутербродами с докторской.