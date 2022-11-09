«Настен! Как налились!»: пополневшая Ивлеева в лифе из треугольников помяла на камеру «груди-пампушки»

На этот раз Ивлеева выложила видео с поездки. Она показала яркие моменты из путешествий. Блогерша успела покататься на яхте и поплескаться в море. Она решила заснять себя на видео в купальнике. Крупным планом звезда сняла свою грудь. Она похвасталась тем, как ее формы округлились. Звезда помяла свои прелести рукой.

«Ору! Я говорю Юльке, что реально поправилась килограммов на 100 в этом отпуске. Я реально нажиралась. Попа огромная, бока и все такое! Понимаете, что это грудь? А это подбородок! Это труды моего питания! Так что все для вас», – заявила Настя.