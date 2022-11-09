«Настен! Как налились!»: пополневшая Ивлеева в лифе из треугольников помяла на камеру «груди-пампушки»

Настя Ивлеева уже давно стала популярной. Раньше ее сравнивали с Региной Тодоренко и Идой Галич. После шоу «Орел и решка» блондинка стала снимать свои влоги. Она завоевала любовь миллионов подписчиков. Не так давно звезда развелась с Элджеем, но они продолжают тусить вместе и поддерживают близкие отношения.
Но также Ивлеева продолжает снимать несколько проектов. Недавно она отправилась в большое путешествие, в рамках которого посетила Дубай, Турцию, Мексику, Бразилию. С ней провел время Роман Кагроманов и подружки. Иногда блондинка щеголяла в бикини.
На этот раз Ивлеева выложила видео с поездки. Она показала яркие моменты из путешествий. Блогерша успела покататься на яхте и поплескаться в море. Она решила заснять себя на видео в купальнике. Крупным планом звезда сняла свою грудь. Она похвасталась тем, как ее формы округлились. Звезда помяла свои прелести рукой.
«Ору! Я говорю Юльке, что реально поправилась килограммов на 100 в этом отпуске. Я реально нажиралась. Попа огромная, бока и все такое! Понимаете, что это грудь? А это подбородок! Это труды моего питания! Так что все для вас», – заявила Настя.
Настя Ивлеева. Фото: кадр из YouTube
Поклонники оценили преображение. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто супер. Настя ты выглядишь безумно счастливой», «Ох, вот это формы», «Ну ты знаешь, чем взбодрить», «Настен! Как налились!», «Такие помпушки», «Ну ты все женственнее становишься», — стали писать пользователи Сети.