«Большие деньги — десять тысяч рублей»: Решетова вспомнила свою первую работу

«Когда мне передали мою зарплату в конверте, я поняла, насколько это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей на какие-то свои мелочи. Это действительно придает уверенности в себе. По тем моим меркам, за несколько недель работы я получала большие деньги — десять тысяч рублей. Для ребенка это было очень круто», — призналась Анастасия в личном микроблоге.