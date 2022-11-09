«Большие деньги — десять тысяч рублей»: Решетова вспомнила свою первую работу

Модель Анастасия Решетова рассказала, как получила первую в своей жизни работу.
Это случилось, когда знаменитости было 15 лет.
«Мама устроила меня в компанию социальных исследований. И так как я зависела от начальства, то работала по нормированному графику (который сейчас у меня полностью отсутствует, чему я рада)», — отметила Решетова.
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Анастасия вспомнила сладкое чувство независимости, когда получила первый гонорар.
«Когда мне передали мою зарплату в конверте, я поняла, насколько это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей на какие-то свои мелочи. Это действительно придает уверенности в себе. По тем моим меркам, за несколько недель работы я получала большие деньги — десять тысяч рублей. Для ребенка это было очень круто», — призналась Анастасия в личном микроблоге.