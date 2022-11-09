Осунулся, остались одни глаза: как выглядит 90-летний отец Филиппа Киркорова, давно не выходивший в свет

90-летний отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров в последнее время предпочитает не показываться не публике.

Не так давно он перенес тяжелое заболевание, после которого врачи рекомендовали ему покой. Бедрос Киркоров старается выполнять советы медиков, но периодически все-таки появляется на людях. За долгие годы на сцене Бедрос Киркоров привык к публике и лишать его общения - смерти подобно.

В Сети на днях появился новый снимок Бедроса Киркорова, который доказывает, что отец поп-короля находится в полном здравии и передвигается самостоятельно. Разве что, немного похудел и осунулся.

Кадром, на котором он запечатлен с папой Филиппа Киркорова, в соцсети поделился бывший участник «Дома-2» Николай Должанский. По его словам, с Бедросом он хорошо знаком. а встретился с ним на светском мероприятии.

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