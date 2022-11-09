«Мистер Х»: Алена Рапунцель из «Дома-2» рассекретила нового ухажера

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель объяснилась перед своей аудиторией в соцсети. Она рассказала, почему в последнее время стала реже делать публикации и рассказывать о себе.

Оказывается, у Алены Рапунцель новая интересная жизнь, и на соцсети остается не так много времени, как раньше. Во-первых, Алена теперь не живет с мамой, а во-вторых занята сразу несколькими проектами. В гору пошла и личная жизнь. Алена Рапунцель дала понять, что закрутила роман.

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