«Предложение сделали! Впервые! И это не шутка»: Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом

Обычно Клава часто щеголяет на публике в женственных нарядах. Она следит за фигурой. Певица сожалеет, что у нее нет возлюбленного. Она мечтает о семье и детях. А пока все время артистка посвящает концертам, съемкам и путешествиям.

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