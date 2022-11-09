«Предложение сделали! Впервые! И это не шутка»: Клава Кока похвасталась помолвочным кольцом

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в России. Она не скрывает, что добилась большого успела. Певица пела в дуэте с Александром Реввой, а также с Мари Краймбрери. Примечательно, что она уже купила квартиру в Москве. Артистка готовится к большому концерту в Москве.
Обычно Клава часто щеголяет на публике в женственных нарядах. Она следит за фигурой. Певица сожалеет, что у нее нет возлюбленного. Она мечтает о семье и детях. А пока все время артистка посвящает концертам, съемкам и путешествиям.
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В этом сезоне Клава стала членом жюри в шоу «Маска. Танцы». 9 ноября состоялись очередные съемки. Неожиданно певице сделали предложение руки и сердца прямо на публике. В соцсети она похвасталась букетом алых роз и кольцом с бриллиантом. Лишь личность жениха блондинка утаила.
«Мне ток что предложение сделали! Впервые! И это не шутка, я серьезно (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — заявила звезда.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды