«Медаль и кусочек метеорита»: Лолита похвасталась необычными подарками от челябинского поклонника

Певица Лолита Милявская любит провоцировать слухи о своих новых романах, выкладывая загадочные фото и видео о себя в соцсетях. Так, летом скандальная дива поделилась фотографией, на которой была запечатлена рядом с молодым человеком в машине. Артистка заявила, что «везет красавчика на дачу». Сегодня Милявская снова дала повод для слухов, опубликовав новое видео в соцсети.

Радостная певица похвасталась подарками от загадочного поклонника из Челябинска. Мужчина преподнес певице медаль с кусочком метеорита. Другой поклонник имени Герман подарил звезде палку колбасы, водку, выпущенную тридцать лет назад, торт и конфеты.