«Медаль и кусочек метеорита»: Лолита похвасталась необычными подарками от челябинского поклонника

Певица Лолита Милявская любит провоцировать слухи о своих новых романах, выкладывая загадочные фото и видео о себя в соцсетях. Так, летом скандальная дива поделилась фотографией, на которой была запечатлена рядом с молодым человеком в машине. Артистка заявила, что «везет красавчика на дачу». Сегодня Милявская снова дала повод для слухов, опубликовав новое видео в соцсети.
Радостная певица похвасталась подарками от загадочного поклонника из Челябинска. Мужчина преподнес певице медаль с кусочком метеорита. Другой поклонник имени Герман подарил звезде палку колбасы, водку, выпущенную тридцать лет назад, торт и конфеты.
«Похвастаюсь, что мне подарили в Челябинске. Во-первых такая медаль и это кусочек метеорита, который когда-то упал в Чебаркули. Вот такая необычная вещь. Потом палка колбасы, очень вкусные конфеты и мужик Герман подарил мне вот такой торт. Главное, чтобы он дожил до дня рождения», - иронично отметила звезда.
Медаль с метеоритом. Фото: соцсети
В конце сентября Милявская разместила в соцсетях видеообращение, в котором заявила, что не поступит по примеру своих коллег, отменивших концерты. Она заявила, что продолжит выступать. По словам дивы, паника - советчик в любые времена, она разрушает психику.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»