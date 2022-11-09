Саша Черно и Иосиф Оганесян вернулись на «Дом-2»

Раскрыта интрига последних дней. В официальном аккаунте проекта «Дом-2» появилась информация о том, что на телестройку пришли ее бывшие звездные участники - Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном Стефаном.

Накануне Саша Черно интриговала в телеграм-канале. Она поделилась видео, на котором запечатлелась в салоне автомобиля.

«Знали бы вы, куда я вообще еду», - загадочно сказала в кадре Саша Черно.

Догадки подписчиков подтвердились - на «Дом-2». Правда, по уточненной информации, Черно и Оганесян зашли на проект пока на неделю. Но скорее всего, пробудут там дольше.

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