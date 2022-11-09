«Совершила много ошибок»: Айза пожаловалась на финансовые проблемы после скандала с интимным фото

Скандальная бизнесвумен и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза снова подняла тему скандала с интимным фото, который случился пару лет назад. Тогда теледива случайно (по ее словам) выложила в открытый доступ в соцсетях откровенный снимок, который был предназначен для бывшего бойфренда Олега Майами. Девушка в интервью Наталье Подольской пожаловалась, что после публикации снимка она лишилась контрактов с крупными брендами.

По ее словам, размещение скандального фото в блоге не принесло ей никакого кайфа. И если бы она просто хотела хайпануть, то она бы никогда не воспользовалась этим способом.

«Я потеряла очень много денег. Это огромные репутационные потери. Зачем это выкладывать, зная, что у моего ребенка телефон в руках, а одноклассники могут сказать: “Нормальная у тебя мамаша?”», - пожаловалась Айза.

Бизнесвумен боялась травмировать старшего сына Сами. По словам Айзы, мальчик был шокирован случившемся, но адекватно воспринял ситуацию. Сами поддержал маму, которая пережила тогда сильнейший стресс.

«Опять же, если бы мой сын был не тем, кем является сейчас, я бы, наверное, травмировала ребенка. Но мой сын уже травмирован. Он растет без отца, его мать импульсивная. Да, я лично своими руками травмировала сына, признаю. Знаю, что совершила много ошибок, за которые я буду расплачиваться, когда он вырастет», - рассказала Айза.

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