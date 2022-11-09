В костюмчике с растительным принтом: Ефременкова подловила Мондезира на руках с одним из сыновей-близнецов

Сыновьям-близнецам бывших участников «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезира по полтора месяца.

Молодые родители сейчас много времени проводят вместе с малышами в клинике, где детей осматривают врачи. Это обычная процедура для детей этого возраста.

Юлия Ефременкова и Мондезир занимаются сыновьями исключительно вместе, поскольку в одиночку справиться с близнецами невозможно.

Мондезир позиционирует себя как внимательный, терпеливый и заботливый отец.

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