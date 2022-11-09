Идеальный total look: Кейт Миддлтон в пальто цвета хаки и платье плиссе щегольнула на публике

А 9 ноября Миддлтон приехала в Детский центр Colham Manor. Она снова отдала предпочтение total look. На публике жена принца Уильяма щегольнула в пальто цвета хаки с поясом. Классический наряд она дополнила бархатными лодочками. На лацкане была брошка с алым цветком.

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