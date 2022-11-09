Идеальный total look: Кейт Миддлтон в пальто цвета хаки и платье плиссе щегольнула на публике

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом. Пара часто появляется на публике. После смерти королевы Елизаветы II количество обязанностей, которые им нужно выполнять, возросло. Ко всему прочему Кэтрин стала принцессой Уэльской.
В последнее время Миддлтон совершает визиты в благотворительные фонды, а также на разные мероприятия. На днях жена принца Уильяма посетила четвертьфинальный матч чемпионата мира по регби, где поддержала команду Англии. Тогда принцесса Уэльская отметилась в алом пальто. Все чаще она отдает предпочтение монохромным образам.
А 9 ноября Миддлтон приехала в Детский центр Colham Manor. Она снова отдала предпочтение total look. На публике жена принца Уильяма щегольнула в пальто цвета хаки с поясом. Классический наряд она дополнила бархатными лодочками. На лацкане была брошка с алым цветком.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
В помещении Кэтрин сняла пальто. Она осталась в платье с юбкой плиссе. Наряд также был травянистого оттенка. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Поклонники восхитились тем, как выглядит принцесса Уэльская. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну всегда безукоризненные наряды», «Какая она элегантная», «Даже такой цвет выглядит дорого», «Очень хороша», — стали писать пользователи Сети.
Кейт Миддлтон. Фото: официальные соцсети Букингемского дворца