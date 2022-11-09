«Выносила мозг мужу»: Бородина честно озвучила настоящую причину развода

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина сделала публичное признание. Звезда фактически созналась в том, что у нее несносный характер, а любимая привычка — это выносить мозг своим мужьям, теперь уже бывшим.
Теледива, правда, сделала оговорку. Невыносимой она становится при условии, что ей нечего делать. Так было, например, в первом браке Бородиной с бизнесменом Юрием Будаговым. Разумеется, такая тактика ни к чему, кроме развода, привести не могла.
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«Я не могу себя представить без работы. Когда я была беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, — это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа — позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», — рассказала Ксения Бородина в новом шоу ТНТ «Женский клуб», фрагмент которого доступен к просмотру.
Напомним, Ксения Бородина была замужем дважды. Вторым супругом телеведущей был бизнесмен Курбан Омаров.
Новый проект ТНТ «Женский клуб» начнет выходить в эфир с понедельника, 14 ноября.