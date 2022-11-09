Чудесная пара: звезда «Сватов» впервые показала мужа, с которым счастлива много лет

47-летняя актриса, звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк больше двадцати лет счастлива в браке со своим коллегой, актером Спартаком Сумченко.
У пары четверо детей: три сына — Савелий (2003), Прохор (2010), Фома (2013) — и дочь Агафья (2006).
Олеся Железняк предпочитает хранить в секрете от поклонников детали своей семейной жизни и информацию о муже и детях в интервью дает крайне осторожно и дозированно.
Но иногда и ее тянет поделиться личным счастьем.
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В микроблоге Олеся Железняк поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем. Супруги сидят за столиком в кафе, вероятно, во время совместного отдыха. Олеся Железняк положила голову на плечо супругу и выглядит при этом очень счастливой и умиротворенной.
Олеся Железняк с мужем. Фото: соцсети
«Какие же вы классные. берегите друг друга», «Какая чудесная пара», «У вашего мужа такие глаза добрые. Будьте счастливы», — отреагировали на фото поклонники Олеси Железняк.