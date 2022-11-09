«У Левушки прекрасная, чуткая, добрая няня»: Арзамасова рассказала, кто ей помогает справляться с крохой-сыном

«Как вы все успеваете»? Часто именно так. Ну а если серьезно, то успеваю я далеко не «все». Но это и не нужно, когда ребенок маленький. И мне очень помогают близкие. А как иначе?

У Левушки прекрасная, чуткая, добрая няня. Мама моя всегда на подхвате. И когда мы с Ильей дома, то вместе стараемся уделить максимально много времени сыну. Во сколько бы он ни проснулся, у нас у всех вместе — «бодрое» и веселое утро», — написала звезда.