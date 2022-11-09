«У Левушки прекрасная, чуткая, добрая няня»: Арзамасова рассказала, кто ей помогает справляться с крохой-сыном

Лиза Арзамасова уже больше 15 лет строит карьеру в кино. Она полюбилась многим зрителям благодаря сериалу «Папины дочки». Актриса строит отношения с Ильей Авербухом. Раньше они скрывали свой роман, но теперь не только живут в браке, но и растят сына Льва, который родился в прошлом году.
Примечательно, что Лиза быстро вернулась в форму. Она играет в театре, снимается в новых проектах, а недавно актриса стала участницей «Ледникового периода». При этом ей также удается уделять время сыну и ездить в путешествия. На этот раз Арзамасова показала, как утром собирается на глазах у малыша.
«Как вы все успеваете»? Часто именно так. Ну а если серьезно, то успеваю я далеко не «все». Но это и не нужно, когда ребенок маленький. И мне очень помогают близкие. А как иначе?
У Левушки прекрасная, чуткая, добрая няня. Мама моя всегда на подхвате. И когда мы с Ильей дома, то вместе стараемся уделить максимально много времени сыну. Во сколько бы он ни проснулся, у нас у всех вместе — «бодрое» и веселое утро», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, что Лиза окутывает вниманием ребенка. Многие также отметили, что она прекрасная мама.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды