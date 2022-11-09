Носить надо только это и ничего больше: названа самая модная обувь этого года

Популярный блогер и журналистка Надежда Стрелец следит за модными трендами. На этот раз в своем телеграм-канале она назвала самую модную обувь 2022 года.

Оказывается, она может быть практически любой, при условии, что она — серебряная.

По словам Надежды Стрелец, практически все бренды представили свой вариант серебряной обуви — Prada, Celine, Jil Sander, Giambattista Valli и многие другие.

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