Носить надо только это и ничего больше: названа самая модная обувь этого года

Модели на подиуме

Модели на подиуме. Фото: Global Look Press

Все бренды в своих коллекциях представили вариант трендовой обуви.

Популярный блогер и журналистка Надежда Стрелец следит за модными трендами. На этот раз в своем телеграм-канале она назвала самую модную обувь 2022 года.

Оказывается, она может быть практически любой, при условии, что она — серебряная.

По словам Надежды Стрелец, практически все бренды представили свой вариант серебряной обуви — Prada, Celine, Jil Sander, Giambattista Valli и многие другие.

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«Это могут быть ботинки, казаки, сапоги или туфли — не важно. Первая ассоциация с такой обувью — вечеринка. И правда, наличие в гардеробе мерцающих мюлей и лодочек гарантирует вам готовность к любому мероприятию. Но на самом деле серебряная обувь —не только про праздник. Этот оттенок универсален, как черный или нюдовый. «Металлическая» обувь хорошо вписывается в любой повседневный гардероб – например, круто дополнит образ со свитером и синими джинсами, сделав его более интересным», — порекомендовала Надежда Стрелец.

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец»

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