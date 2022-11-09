«Петь с листочка на украинском сложно»: вновь запевшую на русском языке Брежневу грубо пнули (видео)

Напомним, некоторое время назад Вера Брежнева анонсировала новую песню «Вышиванка», которую записала в дуэте с украинской вокалисткой.

Теперь же Вера Брежнева готовится к концерту в Риге, который состоится в начале декабря. На репетициях вокалистка исполняет песни на русском языке, что зацепило Марию Погребняк.