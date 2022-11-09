«Петь с листочка на украинском сложно»: вновь запевшую на русском языке Брежневу грубо пнули (видео)

Жена футболиста Павла Погребняка, блогер, модель и продюсер Мария Погребняк приложила в телеграм-канале певицу Веру Брежневу.
Мария Погребняк обратила внимание, что Вера Брежнева, записав и презентовав песню на своем родном украинском языке, вновь начала петь на русском.
Мария Погребняк ехидно заметила, что Вера Брежнева, вероятно, не знает родного языка.
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«Вера Брежнева сломалась, петь с листочка на украинском сложно и не интересно, поэтому снова в ходу русский язык», — высказалась в телеграм-канале Мария Погребняк.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Напомним, некоторое время назад Вера Брежнева анонсировала новую песню «Вышиванка», которую записала в дуэте с украинской вокалисткой.
Теперь же Вера Брежнева готовится к концерту в Риге, который состоится в начале декабря. На репетициях вокалистка исполняет песни на русском языке, что зацепило Марию Погребняк.