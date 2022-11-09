«Петь с листочка на украинском сложно»: вновь запевшую на русском языке Брежневу грубо пнули (видео)

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Блогер и продюсер Мария Погребняк высмеяла экс-солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу.

Жена футболиста Павла Погребняка, блогер, модель и продюсер Мария Погребняк приложила в телеграм-канале певицу Веру Брежневу.

Мария Погребняк обратила внимание, что Вера Брежнева, записав и презентовав песню на своем родном украинском языке, вновь начала петь на русском.

Мария Погребняк ехидно заметила, что Вера Брежнева, вероятно, не знает родного языка.

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«Вера Брежнева сломалась, петь с листочка на украинском сложно и не интересно, поэтому снова в ходу русский язык», — высказалась в телеграм-канале Мария Погребняк.

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Напомним, некоторое время назад Вера Брежнева анонсировала новую песню «Вышиванка», которую записала в дуэте с украинской вокалисткой.

Теперь же Вера Брежнева готовится к концерту в Риге, который состоится в начале декабря. На репетициях вокалистка исполняет песни на русском языке, что зацепило Марию Погребняк.

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