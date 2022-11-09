«Скандал в королевстве»: Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами

Короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир.

Королевская пара прибыла в город Йорк с официальным визитом. Инцидент произошел в тот момент, когда король общался чиновниками города и другими присутствующими. Из толпы в короля полетели три куриных яйца. Происшествие засняли операторы телеканала Sky News.

Бросивший яйца в королевскую пару мужчина был почти сразу задержан. Перед задержанием он выкрикнул: