«Скандал в королевстве»: Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами

Короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир.
Королевская пара прибыла в город Йорк с официальным визитом. Инцидент произошел в тот момент, когда король общался чиновниками города и другими присутствующими. Из толпы в короля полетели три куриных яйца. Происшествие засняли операторы телеканала Sky News.
Бросивший яйца в королевскую пару мужчина был почти сразу задержан. Перед задержанием он выкрикнул:
«Эта страна была построена на крови рабов!»
«Боже, храни короля!», «Позор!» — скандировали остальные собравшиеся, обращаясь к задержанному мужчине.
Сам король и его супруга отделались легким недоумением и спустя некоторое время продолжили свое общение с присутствующими, несмотря на произошедшее.
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