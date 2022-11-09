«Скандал в королевстве»: Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами

Карл III (Чарльз) и Камилла

Карл III (Чарльз) и Камилла. Фото: Global Look Press

Бросивший яйца в королевскую чету почти сразу был задержан.

Короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир. 

Королевская пара прибыла в город Йорк с официальным визитом. Инцидент произошел в тот момент, когда король общался чиновниками города и другими присутствующими. Из толпы в короля полетели три куриных яйца. Происшествие засняли операторы телеканала Sky News.

Бросивший яйца в королевскую пару мужчина был почти сразу задержан. Перед задержанием он выкрикнул:

«Эта страна была построена на крови рабов!»

«Боже, храни короля!», «Позор!» — скандировали остальные собравшиеся, обращаясь к задержанному мужчине.

Сам король и его супруга отделались легким недоумением и спустя некоторое время продолжили свое общение с присутствующими, несмотря на произошедшее.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также