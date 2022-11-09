«Спасибо, что в трусиках»: Миро высмеяла «голый» костюм Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Блогершу шокировал наряд поп-короля.

Филипп Киркоров всегда славился своими эпатажными костюмами. На днях он вышел на сцену в прозрачном телесном комбинезоне, напоминающем обычные капроновые колготки.

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По мнению Лены Миро, своим образом поп-король переплюнул даже Лолиту Милявскую. 

«Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул, надев на все тело колготки. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru.

Акула пера посоветовала артистам записать дуэт, предположив, что он будет весьма популярным.

«Он — в колготине, она — в чешуе жабы. Это будет успешный успех, как мне кажется. Филипп, Лолита — не благодарите за идею. Просто сделайте это», — съязвила Миро.

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