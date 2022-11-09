«Спасибо, что в трусиках»: Миро высмеяла «голый» костюм Киркорова

Филипп Киркоров всегда славился своими эпатажными костюмами. На днях он вышел на сцену в прозрачном телесном комбинезоне, напоминающем обычные капроновые колготки.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Лены Миро, своим образом поп-король переплюнул даже Лолиту Милявскую.

«Куда там Лолите в костюме жабы? Бедросович переплюнул, надев на все тело колготки. 55 лет мужику. Без штанов, но в шляпе. Спасибо, что в трусиках», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru.