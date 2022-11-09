«Позволяла себе неприличные вещи»: Вовк раскрыла постыдный секрет Пугачевой

Раньше Ангелина Вовк дружески общалась с Аллой Пугачевой. Однако после того, как певица сбежала в Израиль, не поддержав родную страну в сложное время, мнение ведущей о ней кардинально изменилось в негативную сторону.
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Ангелина Михайловна отметила что считает Примадонну прекрасной певицей, а вот ее характер всегда был не самым легким.
«Характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать», — заявила Вовк.
80-летнюю ведущую возмутило поведение артистки. По мнению Вовк, Пугачевой стоило бы показать пример поклонникам, а не тайно сбегать за границу.
«Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки», — высказалась звезда в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».