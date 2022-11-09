«Позволяла себе неприличные вещи»: Вовк раскрыла постыдный секрет Пугачевой

Раньше Ангелина Вовк дружески общалась с Аллой Пугачевой. Однако после того, как певица сбежала в Израиль, не поддержав родную страну в сложное время, мнение ведущей о ней кардинально изменилось в негативную сторону.

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Ангелина Михайловна отметила что считает Примадонну прекрасной певицей, а вот ее характер всегда был не самым легким.