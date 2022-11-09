Рекламирует дешевые вещи: стало известно, чем зарабатывает на жизнь возлюбленная Тимати Валентина Иванова

Судя по всему, очередная избранница рэпера Тимати, модель Валентина Иванова стремится к финансовой независимости.

Девушка зарабатывает, рекламируя не самые дорогие вещи на одном из популярных маркетплейсов.

Красотку узнали на снимках, представленных для покупателей нижнего белья на «Вайлдберриз».

На снимках фигуристая Валентина Иванова предстает в топиках и легинсах или же велосипедках. Все жутко облегающее и подчеркивающее формы девушки.

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