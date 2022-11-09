Изысканно и стильно: Стеша Маликова показала два платья с модным кроем для особого случая

Стеша Маликова является дочкой певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она не так давно окончила МГИМО. К тому моменту наследница артистка уже запустила свой бренд одежды. Она создает луки для повседневной носки. При этом бизнес-леди учитывает последние тенденции. А на днях она открыла свой первый бутик в Москве.
Теперь Маликова демонстрирует образы на осень и зиму. Она выпустила свитера оверсайз, а также показала, с чем можно носить дубленку в этом сезоне. А так как близится Новый год, то теперь дочка певца готовит праздничную коллекцию.
На этот раз Стеша приняла участие в фотосессии. Она примерила струящееся платье модного цвета сочной травы. Наряд с раклешенными рукавами и шарфиком в тон подчеркнул ее стройную фигуру. За счет шелковой ткани лук смотрится стильно и изысканно. Также бизнес-леди примерила белое платье-рубашку с завязками спереди, которые визуально сужают талию.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от новогодней коллекции. Многие отметили, что такие лаконичные наряды выглядят даже выигрышнее напыщенных платьев с пайетками и стразами.
«Какая красота», «Это очень вдохновляюще», «Теперь нужно дождаться старта продаж», «Зеленое особенно восхитительно», — стали писать подписчики.