Изысканно и стильно: Стеша Маликова показала два платья с модным кроем для особого случая

На этот раз Стеша приняла участие в фотосессии. Она примерила струящееся платье модного цвета сочной травы. Наряд с раклешенными рукавами и шарфиком в тон подчеркнул ее стройную фигуру. За счет шелковой ткани лук смотрится стильно и изысканно. Также бизнес-леди примерила белое платье-рубашку с завязками спереди, которые визуально сужают талию.

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