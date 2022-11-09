«Она с самого начала презирала нас»: Вовк отвесила оплеуху Пугачевой

Раньше Ангелина Вовк дружески общалась с Аллой Пугачевой. Однако после того, как певица сбежала в Израиль, мнение ведущей о ней резко изменилось в негативную сторону.

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