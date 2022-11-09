«Она с самого начала презирала нас»: Вовк отвесила оплеуху Пугачевой

Раньше Ангелина Вовк дружески общалась с Аллой Пугачевой. Однако после того, как певица сбежала в Израиль, мнение ведущей о ней резко изменилось в негативную сторону.
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«Алла любила себя в творчестве и не думала о людях. А ведь со сцены говорила, что все делает для нас. А раз Алла уехала, значит, с самого начала презирала нас», — высказалась Вовк.
Ангелина Михайловна призналась, что не ожидала от коллеги по шоу-бизнесу такого поступка. Ведущая отметила, что в сложной ситуации певица должна была подержать родную страну, сделавшую ее звездой.
«Наверное, она решила, что страна не будет больше ничего ей давать. Как будто за границей у нее что-то будет», — высказалась Вовк в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».