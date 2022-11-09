«Пусть скажет спасибо, что жив остался»: Манукян считает, что отхлестанному Киркоровым поклоннику повезло

У поп-короля Филиппа Киркорова настоящий фейерверк скандалов. Громкие истории преследуют звезду на протяжении последних недель.

Дважды он успел оскандалиться на концерте в Казахстане. Сначала в Сети завирусилось видео, которым запечатлено, как поп-король Филипп Киркоров пляшет на сцене в одних прозрачных легинсах, а затем появились кадры, как Филипп наш Бедросович лупит букетом цветов по лицу одного из зрителей.

Узнав об этой истории, блогер и журналист Вадим Манукян вспомнил, как пять лет назад от нечаянного удара Филиппа Киркорова упал и умер человек. Дело было тоже на концерте, во время гастролей в США. От тюрьмы Киркорова спасли тогда присяжные.

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