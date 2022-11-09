«Попали в струю, но она вас смыла»: Май Абрикосов набросился на экс-редактора журнала «Дом-2» из-за интервью

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом, который придумал на проекте, Май Абрикосов, набросился на экс-редактора журнала «Дом-2» и редактора сайта «Дом-2» Антона Беккужева.

Тот, напомним, позволил себе высказаться в интервью о Романе Тертишным, чем, видимо, очень задел его.

В телеграм-канале Роман Тертишный прошелся по Антону Беккужеву, назвав его заслуги весьма сомнительными. Кроме этого, Тертишный размести скрины заголовков, под которыми выходят статьи Антона Беккужева об отношениях знаменитостей.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».