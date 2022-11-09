«Могли и посадить»: Манукян — о грозившем Киркорову сроке в США за смерть человека

Известный блогер и журналист Вадим Манукян на фоне нового скандала с участием поп-короля Филиппа Киркорова вспомнил историю, произошедшую в США пять лет назад.

Тогда Филипп Киркоров во время гастролей в Америке оказался фигурантом уголовного дела за то, что от его удара получил травмы и скончался человек.

Поп-король Филипп Киркоров тогда был в шаге от того, чтобы сесть в тюрьму по тяжкому обвинению.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».