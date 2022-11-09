«Могли и посадить»: Манукян — о грозившем Киркорову сроке в США за смерть человека

Известный блогер и журналист Вадим Манукян на фоне нового скандала с участием поп-короля Филиппа Киркорова вспомнил историю, произошедшую в США пять лет назад.
Тогда Филипп Киркоров во время гастролей в Америке оказался фигурантом уголовного дела за то, что от его удара получил травмы и скончался человек.
Поп-король Филипп Киркоров тогда был в шаге от того, чтобы сесть в тюрьму по тяжкому обвинению.
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«Высокое жюри решило с перевесом в пару голосов, что он невиновен, но ведь могли и посадить. Как рассказывал сам Филипп Бедросович, когда он спускался по лестнице в зрительный зал, к нему в темноте кто-то резко подошел. Он инстинктивно выставил руку вперед, и этот человек отлетел, а потом через какое-то время в больнице умер», — напомнил о той истории Вадим Манукян.
Он рассказал этот случай на фоне попавшего в Сеть видео, на котором видно, как Филипп Киркоров отхлестал одного из зрителей, пришедших на его концерт, букетом цветов. По словам Манукяна, тому еще повезло, он остался жив.
По материалам РИА ФАН.