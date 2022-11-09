«Какая красота открывается»: Галкина* в стеганой куртке и шапке бини прогулялся по улицам Вильнюса в одиночестве

Максим Галкин* уже давно строит карьеру на сцене. Ему удалось стать не только популярным юмористом, но и телеведущим. Уже около 20 лет он строит отношения с Аллой Пугачевой. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В этом году к звездой семье обращено пристальное внимание, так как Примадонна уехала в Израиль с наследниками, а ее муж гастролирует по миру.
Пока певица почти не выходит на связь с поклонниками, Галкин* активно дает концерты в Европе. На этот раз он приехал в Вильнюс, где его выступление прошло с аншлагом. А вот потом артист устроил себе выходной.
Юморист отправился гулять по столице Литвы. Прохладная погода не испортила ему настроение. Муж Примадонны был в стеганой куртке и шапке бини. Он забрался на башню Гедимина, которая считается местной достопримечательностью. Артист показал, какой вид на город от туда открывается.
«Вильнюс с башни Гедимина! Какая красота открывается! Что я себя то показываю, сейчас вам красоту покажу!» – сказал он.
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Поклонники заметили, что он был в одиночестве. Многие удивлены, что Максим* так долго не видится с детьми. Однако недавно ему удалось на несколько дней вырваться к жене. Она даже помогла снять ему видео. Влюбленные заигрывали друг с другом.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин*. Фото: соцсети