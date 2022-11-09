«Какая красота открывается»: Галкин* в стеганой куртке и шапке бини прогулялся по улицам Вильнюса в одиночестве

Юморист отправился гулять по столице Литвы. Прохладная погода не испортила ему настроение. Муж Примадонны был в стеганой куртке и шапке бини. Он забрался на башню Гедимина, которая считается местной достопримечательностью. Артист показал, какой вид на город от туда открывается.

«Вильнюс с башни Гедимина! Какая красота открывается! Что я себя-то показываю, сейчас вам красоту покажу!» — сказал он.

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