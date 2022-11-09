Анна Седокова эмоционально прокомментировала развод с мужем-баскетболистом

Разговоры о том, что певица Анна Седокова и ее муж, баскетболист Янис Тимма оказались на грани развода, начались, когда звезда вернулась в Москву.

Анна Седокова год назад с семьей переехала в США, а не так давно приехала в России, спровоцировав подозрения в том, что у нее с мужем не все гладко.

На руку сыграли и откровения Анны Седоковой о том, что в их семье кипят настоящие страсти. Звезда признавалась, что часто ссорится с Янисом Тиммой, и в пылу конфликтов принимает решение о том, чтобы расстаться с супругом.

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