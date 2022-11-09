Анна Седокова эмоционально прокомментировала развод с мужем-баскетболистом

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова дала понять, что не стоит бежать впереди паровоза.

Разговоры о том, что певица Анна Седокова и ее муж, баскетболист Янис Тимма оказались на грани развода, начались, когда звезда вернулась в Москву.

Анна Седокова год назад с семьей переехала в США, а не так давно приехала в России, спровоцировав подозрения в том, что у нее с мужем не все гладко.

На руку сыграли и откровения Анны Седоковой о том, что в их семье кипят настоящие страсти. Звезда признавалась, что часто ссорится с Янисом Тиммой, и в пылу конфликтов принимает решение о том, чтобы расстаться с супругом.

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Но судя по всему, не в этот раз. Общаясь со своей аудиторией в соцсети, Анна Седокова дала понять, что слухи о ее разводе с Янисом Тиммой сильно преувеличены.

Когда кто-то из фанатов прямо спросил у певицы, разошлась она с мужем или нет, Седокова так же прямо ответила.

«Не дождетесь!» - лаконично высказалась Анна Седокова.

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