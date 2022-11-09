Анна Седокова эмоционально прокомментировала развод с мужем-баскетболистом

Разговоры о том, что певица Анна Седокова и ее муж, баскетболист Янис Тимма оказались на грани развода, начались, когда звезда вернулась в Москву.
Анна Седокова год назад с семьей переехала в США, а не так давно приехала в России, спровоцировав подозрения в том, что у нее с мужем не все гладко.
На руку сыграли и откровения Анны Седоковой о том, что в их семье кипят настоящие страсти. Звезда признавалась, что часто ссорится с Янисом Тиммой, и в пылу конфликтов принимает решение о том, чтобы расстаться с супругом.
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Но судя по всему, не в этот раз. Общаясь со своей аудиторией в соцсети, Анна Седокова дала понять, что слухи о ее разводе с Янисом Тиммой сильно преувеличены.
Когда кто-то из фанатов прямо спросил у певицы, разошлась она с мужем или нет, Седокова так же прямо ответила.
«Не дождетесь!» - лаконично высказалась Анна Седокова.