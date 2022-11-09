Стиль леди: Ирина Шейк появилась на премии в жакете оверсайз и двухъярусной юбке плиссе — хите сезона

Примечательно, что на этот раз Ирина отправилась в CFDA Fashion Awards, на которую съехались главные мировые звезды. Она для такого случая выбрала лук от Partow. Модель щегольнула в водолазке и молочной двухъярусной юбке плиссе, которая уже стала хитом сезона. Лук дополняли лаковые ботинки, а также черный жакет оверсайз. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

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