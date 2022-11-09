Стиль леди: Ирина Шейк появилась на премии в жакете оверсайз и двухъярусной юбке плиссе — хите сезона

Ирина Шейк уже давно стала известной моделью. Она регулярно участвует в модных показах и фотосессиях. Российская красавица живет в Нью-Йорке и растит дочку Лею. Недавно она провела несколько дней в Милане, а потом в Лондоне и Париже. Модель участвовала в Неделе моды и успела продемонстрировать несколько трендовых образов.
Но теперь Ирина вернулась в Нью-Йорк. Ее уже несколько раз видели в компании Брэдли Купера. Они даже вместе отпраздновали Хеллоуин. Это спровоцировало слухи об их воссоединении. При этом модель неустанно работает. Она принимает участие в презентации новой коллекции Рианны. А на днях звезда вышла в свет.
Примечательно, что на этот раз Ирина отправилась в CFDA Fashion Awards, на которую съехались главные мировые звезды. Она для такого случая выбрала лук от Partow. Модель щегольнула в водолазке и молочной двухъярусной юбке плиссе, которая уже стала хитом сезона. Лук дополняли лаковые ботинки, а также черный жакет оверсайз. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
CFDA Fashion Awards по праву считается «Оскаром» модной индустрии. Премия Совета модельеров Америки вручается за достижения в fashion-индустрии. Там также отметились Ким Кардашьян и Шер. Поклонники восхитились тем, как выглядела Ирина. Ее наряд получил множество комплиментов.