Орбакайте в главной роли! Kion анонсировал новый сезон мелодрамы «Тест на беременность»

Помимо них в сериале приняли участие Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Анастасия Меськова, Александр Нестеров, Стелла Ильницки, Владимир Кошевой и другие.

Режиссером «Теста на беременность» стал Михаил Вайнберг. Он снимал первый сезон мелодрамы, а также рейтинговые сериалы «Метод Фрейда» и «Мама-детектив».