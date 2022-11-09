Орбакайте в главной роли! Kion анонсировал новый сезон мелодрамы «Тест на беременность»

16 ноября выйдет долгожданный новый сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Сериал будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Kion.
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Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и Кристина Орбакайте. Певица сыграла главврача Нину Артамонову.
Помимо них в сериале приняли участие Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Анастасия Меськова, Александр Нестеров, Стелла Ильницки, Владимир Кошевой и другие.
Режиссером «Теста на беременность» стал Михаил Вайнберг. Он снимал первый сезон мелодрамы, а также рейтинговые сериалы «Метод Фрейда» и «Мама-детектив».