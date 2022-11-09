Орбакайте в главной роли! Kion анонсировал новый сезон мелодрамы «Тест на беременность»

Кадр из сериала «Тест на беременность»

Кадр из сериала «Тест на беременность»

Предыдущий сезон транслировал Первый канал.

16 ноября выйдет долгожданный новый сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Сериал будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Kion.

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Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и Кристина Орбакайте. Певица сыграла главврача Нину Артамонову. 

Помимо них в сериале приняли участие Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Анастасия Меськова, Александр Нестеров, Стелла Ильницки, Владимир Кошевой и другие.

Режиссером «Теста на беременность» стал Михаил Вайнберг. Он снимал первый сезон мелодрамы, а также рейтинговые сериалы «Метод Фрейда» и «Мама-детектив». 

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