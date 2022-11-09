Продается в любом «Магните» и стоит копейки! В Роскачестве назвали лучший сыр

В Роскачестве провели исследование полутвердого сыра экономсегмента. Эксперты выяснили, уступает ли он по качеству и безопасности товарам высокой ценовой категории.

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Для лабораторных опытов специалисты закупили 39 образцов сыра «Российский». Оказалось, некоторые товары вполне могут конкурировать с более дорогими.