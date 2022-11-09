Не заметила прозрачности: Рудова показала запретные «кнопочки» на домашнем видео

Знаменитая актриса Наталья Рудова порадовала фолловеров пикантным видео. Звезда, судя по всему, только встала с кровати и сразу же пошла позировать для своих почитателей.
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Сонная и взлохмаченная она немного забыла про одежду, появившись перед подписчиками в прозрачном бра, сквозь тонкую ткань которого проступали пикантные «кнопочки».
Что ж, фолловеры, достойно оценили смелость предложенных к просмотру кадров, завалив канал Натальи Рудовой восторженными комментариями.