Не заметила прозрачности: Рудова показала запретные «кнопочки» на домашнем видео

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Сонная и взлохмаченная она немного забыла про одежду, появившись перед подписчиками в прозрачном бра, сквозь тонкую ткань которого проступали пикантные «кнопочки».

Что ж, фолловеры, достойно оценили смелость предложенных к просмотру кадров, завалив канал Натальи Рудовой восторженными комментариями.