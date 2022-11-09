«Заступился за фанатов»: почему Киркоров отхлестал своего сотрудника букетом

Вокруг Филиппа Киркорова разгорелся очередной громкий скандал. В Сети появился ролик, в котором поп-король отхлестал букетом цветов одного из зрителей на своем концерте.

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Ситуацию поспешила объяснить представитель артиста Екатерина Успенская. Она заверила, что артист сорвался не на поклонника, а на члена своей команды, который не пропустил к сцене его фанатов.