«Заступился за фанатов»: почему Киркоров отхлестал своего сотрудника букетом

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Представитель поп-короля объяснил его эмоциональное поведение.

Вокруг Филиппа Киркорова разгорелся очередной громкий скандал. В Сети появился ролик, в котором поп-король отхлестал букетом цветов одного из зрителей на своем концерте.

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Ситуацию поспешила объяснить представитель артиста Екатерина Успенская. Она заверила, что артист сорвался не на поклонника, а на члена своей команды, который не пропустил к сцене его фанатов.

«Это наш человек был. Филипп Бедросович заступился за поклонников — их не пропустили к сцене. С фанатами резковато поступили, пришлось ему спуститься и вмешаться», — рассказала Успенская сайту 360tv.ru.

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