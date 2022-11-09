Каролина Севастьянова показала свои зефирные мягкости: «благодатные вершины»

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На этот раз гимнаста выставила в Сеть кадр, приблизив камеру к своему пышному декольте с зефирными мягкостями. Ох, не случайно древние китайцы называют женский бюст «благодатными вершинами», не случайно. Ведь от такой красоты просто дух захватывает.

Напомним, Каролина Севастьянова прославилась как спортсменка, победив на Олимпиаде, позже мир ее узнал как светскую львицу во время участия на проекте «Звезды в Африке» на ТНТ.