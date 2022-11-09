Чуть не убил: Киркоров рассвирепел на танцовщицу, которая наступила на его подол (видео)

Поведение Филиппа Киркорова во время его большого турне сейчас у всех на слуху. Народный артист ославился целым рядом весьма сомнительных историй. Начал он с танцев на кресте в России, вызвав гнев у христиан, и продолжил скандалами за границей.

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Певец успел сорваться матами на Наргиз прямо со сцены, выскочить к зрителям почти в одни трусах и нейлоновых колготках, послать куда подальше журналистку за непонравившийся вопрос, отхлестать букетом сотрудника охраны за то, что тот не пропустил к нему почитателя.

Публика недоумевает: что происходит с королем российской эстрады? Теперь же вскрылся еще один эпизод из выступления Филиппа Киркорова в Казахстане. Во время исполнения хит «Зайка моя», на шлейф короля нечаянно наступила его танцовщица.

Злость, которая выражалась в поведении и лице Киркорова, удивила зрителей. Он гневно выхватил подол из-под ног девушки и уничтожил ее взглядом.