Австралийские экоактивисты атаковали картины классика поп-арта Энди Уорхола

В Национальной галерее Австралии в Канберре произошел неприятный инцидент. Эковандалы попытались испортить картины известного американского художника Энди Уорхола. От уничтожения шедевр спасло защитное стекло.

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Таким образом группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies выразила свой протест против господдержки газовой, нефтяной и угольной отраслей.

«Протестующие против изменений климата пытались испачкать один из ценных экспонатов современного искусства Национальной галереи Австралии — „Банки с супом Кэмпбелл“ Энди Уорхола», — сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на агентство ААР.

Один из участников акции пытался приклеить себя к полотну. К счастью, его остановила охрана музея.