«Зритель не ушел из зала»: «цветочный» скандал с Киркоровым прокомментировал Добровинский

Филипп Киркоров вновь засветился с новым скандалом. На сей раз в Сети обсуждают ролик, на котором артист хлещет кого-то в зале букетом цветов по лицу.
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Директор музыканта Екатерина Успенская поспешила оправдать своего подопечного тем, что это был не поклонник музыканта, а сотрудник, который поступил неправильно: не пропустил к королю поп-сцены его почитателя — за что и был публично выпорот.
Звездный адвокат Александр Добровинский подтвердил этот факт Teleprogramma.pro, а также посоветовал обратить внимание на некоторые детали происходящего. Юрист считает, что так картина станет более понятной.
«Люди видят, но, во-первых не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такая, как она была. Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами. И, кстати, это был совсем не зритель», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский