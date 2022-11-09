«Зритель не ушел из зала»: «цветочный» скандал с Киркоровым прокомментировал Добровинский

Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Адвокат подчеркнул, что избитым музыкантом человеком оказался вовсе не почитатель Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров вновь засветился с новым скандалом. На сей раз в Сети обсуждают ролик, на котором артист хлещет кого-то в зале букетом цветов по лицу.

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Директор музыканта Екатерина Успенская поспешила оправдать своего подопечного тем, что это был не поклонник музыканта, а сотрудник, который поступил неправильно: не пропустил к королю поп-сцены его почитателя — за что и был публично выпорот.

Звездный адвокат Александр Добровинский подтвердил этот факт Teleprogramma.pro, а также посоветовал обратить внимание на некоторые детали происходящего. Юрист считает, что так картина станет более понятной.

«Люди видят, но, во-первых не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такая, как она была. Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами. И, кстати, это был совсем не зритель», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский

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