«Зритель не ушел из зала»: «цветочный» скандал с Киркоровым прокомментировал Добровинский

Филипп Киркоров вновь засветился с новым скандалом. На сей раз в Сети обсуждают ролик, на котором артист хлещет кого-то в зале букетом цветов по лицу.

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Директор музыканта Екатерина Успенская поспешила оправдать своего подопечного тем, что это был не поклонник музыканта, а сотрудник, который поступил неправильно: не пропустил к королю поп-сцены его почитателя — за что и был публично выпорот.

Звездный адвокат Александр Добровинский подтвердил этот факт Teleprogramma.pro, а также посоветовал обратить внимание на некоторые детали происходящего. Юрист считает, что так картина станет более понятной.