«Что за бомж-палатка на ней?»: неухоженная Лобода появилась на улице под дождем — как мокрый воробей

Светлана Лобода кардинально сменила имидж после отъезда из России в Европу. Звезда не разглашает места своей дислокации, но судя по фото в ее соцсетях, у нее за окном тепло, солнечно, растут пальмы.

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Вместе с тем артистка вовсе не выглядит цветущей, как это часто бывает с женщинами в теплых странах.

Напротив, она окончательно забросила свой внешний вид и перестала ухаживать за собой. То ли ей средств не хватает, то ли просто опустила руки.

В любом случае, ее волосы выглядят просто плачевно — повисли сосульками, стали тусклыми, она еще больше похудела и перестала стильно одеваться. В Сети появилось фото, где запечатлена ее прогулка под дождем. Такое впечатление, что по улице бредет опустившаяся женщина, которая сняла одежду с чужого плеча.