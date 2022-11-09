«Врет с утра до вечера всем»: мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину во лжи

Алиса Казьмина. Кадр из программы «Судьба человека»

Алиса Казьмина. Кадр из программы «Судьба человека»

Женщина заверила, что Алиса не отдала ей двухмиллионный долг.

Недавно на Алису Казьмину, которая борется с аутоиммунным заболеванием, изуродовавшим ее лицо, свалилась новая неприятность. Мама Андрея Аршавина Татьяна Ивановна потребовала, чтобы экс-невестка выплатила ей около двух миллионов рублей за проживание в ее доме.

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Суд встал на сторону родительницы футболиста и обязал Алису вернуть долг. На днях СМИ сообщили, что она это сделала. Однако, по словам Татьяны Ивановны, новость оказалась фейком.

«Ничего она не отдала и не собиралась. Мало ли что там написано. Пора бы уже понять, что это человек, который врет с утра до вечера всем и про всех», — заявила Аршавина.

Информацию о долге подтвердила мама самой Казьминой Наталья Сарычева. Она отметила, что Алису удивили подобные слухи.

«Это кто-то неправду написал. Это я увидела, ей переслала. Она говорит: „Мам, я не знаю, кто это придумал“. Нет, Алиса ничего не платила», — рассказала Сарычева StarHit.

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