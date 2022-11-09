«Врет с утра до вечера всем»: мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину во лжи

Недавно на Алису Казьмину, которая борется с аутоиммунным заболеванием, изуродовавшим ее лицо, свалилась новая неприятность. Мама Андрея Аршавина Татьяна Ивановна потребовала, чтобы экс-невестка выплатила ей около двух миллионов рублей за проживание в ее доме.
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Суд встал на сторону родительницы футболиста и обязал Алису вернуть долг. На днях СМИ сообщили, что она это сделала. Однако, по словам Татьяны Ивановны, новость оказалась фейком.
«Ничего она не отдала и не собиралась. Мало ли что там написано. Пора бы уже понять, что это человек, который врет с утра до вечера всем и про всех», — заявила Аршавина.
Информацию о долге подтвердила мама самой Казьминой Наталья Сарычева. Она отметила, что Алису удивили подобные слухи.
«Это кто-то неправду написал. Это я увидела, ей переслала. Она говорит: „Мам, я не знаю, кто это придумал“. Нет, Алиса ничего не платила», — рассказала Сарычева StarHit.