«Врет с утра до вечера всем»: мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину во лжи

Недавно на Алису Казьмину, которая борется с аутоиммунным заболеванием, изуродовавшим ее лицо, свалилась новая неприятность. Мама Андрея Аршавина Татьяна Ивановна потребовала, чтобы экс-невестка выплатила ей около двух миллионов рублей за проживание в ее доме.

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Суд встал на сторону родительницы футболиста и обязал Алису вернуть долг. На днях СМИ сообщили, что она это сделала. Однако, по словам Татьяны Ивановны, новость оказалась фейком.