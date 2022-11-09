Виктория Романец из «Дома-2» закрутила роман с красавчиком-европейцем

Отношения бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Романец и ее нового бойфренда, которого она пока предпочитает не «светить» в соцсетях, продолжают развиваться. Пара вместе уже несколько месяцев и, возможно, это именно тот человек, который сможет успешно заменить Виктории ее бывшего мужа Антона Гусева.

Многим ее подписчикам казалось странным, почему девушка не показывает фото с новым кавалером. Романец объяснила это просто.

«Мне хватило клоунады в соцсетях в свое время. Если вы чего-то не видите, не значит, что этого нет», — написала она.

Виктория все же публиковала некоторые фото. На одном была лишь рука ее «новой любви», на другом она закрыла лицо молодого человека эмоджи с мордочкой льва. Может быть просто боится, что беднягу сглазят недоброжелатели?

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