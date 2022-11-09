Зато получил пресс! Дава спустил на пластические операции два миллиона рублей

По примерным подсчетам, на создание совершенного тела Манукян потратил порядка двух миллионов рублей.

Цена на липомоделирование колеблется в пределах от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, липосакция лица стоит от 45 до 120 тысяч, филлеры — от 30 до 100 тысяч, а курс биоревитализации — от 30 до 60 тысяч.