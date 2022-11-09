Шарообразные груди Севастьяновой пикантно выскочили из купальника: эффект «отвисшей челюсти» обеспечен

Каролина Севастьянова обладает завидными формами, которые спортсменка даже не пытается скрывать.

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Гимнастка прославилась не столько своей победой на Олимпиаде, сколько участием в шоу ТНТ «Звезды в Африке». И ее выход на публику здесь был более чем эффектным. Севастьянова предстала на пляже в «голом» купальнике, который имел чисто символическое значение.

Однако в жизни Каролина Севастьянова носит не менее смелые бикини. Чего только стоит ее изумрудный экземпляр, мимо которого невозможно пройти без отвисшей челюсти. Грудь из этого пляжного костюма так и выскакивает, показывая шарообразные формы спортсменки.