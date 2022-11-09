Квартиры в Москве в ближайшие годы могут подешеветь на 30 процентов

Если вы давно собирались приобрести квартиру в российской столице, то скоро для этого наступит благоприятное время. Цены на недвижимость в Москве, как и во многих других городах, уже сильно просели и, по прогнозам специалистов в ближайший год или два могут упасть аж на 30 процентов.
Как сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости», на фоне мобилизации спрос упал, а объем предложения только за последние три месяца вырос более чем на 60 процентов.
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На ситуацию повлияло и то, что банки постепенно сворачивают ипотечные программы с низкими ставками, отметили в аналитическом центре.
Падение цен коснется как вторичного жилья, так и новостроек.