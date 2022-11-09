На Авраама Руссо напал безработный нищий, молящий о помощи

Оказалось, что при жизни (он умер в колонии, отбывая срок по другому делу) Демкин буквально влачил нищенское существование, сообщает МК.ru.

Люди, которые знали его, дали показания в суде, что он просил иногда покормить его, а также одежду и обувь. При этом нанятый киллер нигде не работал.

Напомним, на Руссо Демкин напал еще в 2006 году. Вначале он выслеживал его, а потом выбежал перед его авто с автоматом и открыл очередь, попав знаменитости в ногу.