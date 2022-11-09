«Стыдно за нашу Францию»: поклонники Спивакова возмущены тем, что у россиянина отняли должность худрука фестиваля в Кольмаре

Знаменитый российский дирижер Владимир Спиваков в этом году не будет руководить международным фестивалем классической музыки во французском городе Кольмар, как делал это с 1989 года. Оказалось, что его отстранили и отдали пост худрука другому человеку.

Сам Владимир Теодорович сперва прочитал об этом в Интернете, а 25 октября получил уведомление по электронной почте.

В интервью одной из французских радиостанций Спиваков признался, что чувствует себя преданным и считает, что происходящее - часть общей тенденции по упразднению всей русской культуры.

«Вы можете убрать мое имя с сайта фестиваля, но я уверен, что никакое политическое руководство не сможет вычеркнуть мою роль из истории Кольмара. Потому что мне удалось создать исключительное место, где люди со всех континентов, различных конфессий, национальностей и политических взглядов говорили на одном языке - на языке музыки», — сказал дирижер, которого цитирует Le Figaro.

Новым художественным руководителем фестиваля стал 47-летний француз армянского происхождения Ален Альтиноглу.

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