Киркоров отхлестал поклонника цветами по лицу: «Всю жизнь унижает зрителей, журналистов»

Филипп Киркоров в настоящее время находится в большом турне по странам. Вначале же народный артист гастролировал по России, объехав все уголки своей родины и, видимо, столь глобальное путешествие сильно вымотало певца.

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Король эстрады уже засветился с матами в адрес Наргиз, посылами в одно место журналистки и танцами в прозрачных колготках и трусах на сцене. Теперь же в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Пользователи в Сети восприняли поведение Филиппа Киркорова практически единодушно осуждающе.