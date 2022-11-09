Киркоров отхлестал поклонника цветами по лицу: «Всю жизнь унижает зрителей, журналистов»

Филипп Киркоров в настоящее время находится в большом турне по странам. Вначале же народный артист гастролировал по России, объехав все уголки своей родины и, видимо, столь глобальное путешествие сильно вымотало певца.
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Король эстрады уже засветился с матами в адрес Наргиз, посылами в одно место журналистки и танцами в прозрачных колготках и трусах на сцене. Теперь же в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
Пользователи в Сети восприняли поведение Филиппа Киркорова практически единодушно осуждающе.
«Слушайте, ну у деда по-моему крыша съехала», «Всю жизнь унижает зрителей, журналистов… Жаль нет дисквалификации… Я еще в детстве сдуру на его концерт в Сочи попала, и там он поклонницу толкнул. А народ наш себя не уважает, как стадо идет на это (…)», «Наверное, зритель долго смеялся с колготок, вот и отхватил», «Крышу рвет у него уже по тяжелой», «За наши же деньги и по роже. Филя беспредельщик», «Жалко, что зритель не дал сдачи этому Филипку, зрелище было бы не незабываемое, отмудохали бы его всем первым рядом, всей толпой, но сидят как быдло!» - комментируют фолловеры.