Виктория Боня рассказала, сколько денег нужно для жизни в Монако

Модель и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала своим подписчикам о том, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни в Монако.

«Сколько я трачу в месяц? От 15 тысяч евро и больше. Все зависит от того, что я делаю, чем занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег», - поведала звезда.

Она пояснила, что в список атрибутов нормальной безбедной жизни лично для нее входят жилье, машина, возможность оплачивать учебу и досуг своего ребенка, а также 1-2 раза в год ездить с семьей на отдых.

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