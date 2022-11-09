«Мой ужин»: Ольга Бузова удивила всех новой диетой

Певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова вечером 8 ноября то ли решила подшутить над своими подписчиками, то ли устроила себе очень строгий разгрузочный день. Она показала на своей странице в соцсети видео с четырьмя стаканами обычной воды.

«Мой ужин», - написала звезда.

В последнее время Бузова активно занимается спортом - проводит время в тренажерном зале, делает различные упражнения и даже боксирует. Как стало известно на днях, в марте следующего года Ольга встретится на боксерсом ринге с фигуристкой Алиной Загитовой.

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