«Счастливые белья не надевают?»: загорелая Рита Дакота показала всем белую грудь

Певица и блогер Рита Дакота опубликовала в соцсети несколько новых совместных фотографий со своим парнем Федором Белогаем. Подписчикам снимки понравились, особое внимание привлекли к себе татуировки на руках Риты и Феди, а также грудь Риты.

Для фотосессии Дакота надела короткий топ с круглым вырезом прямо по центру. Обсуждая этот образ звезды, Интернет-пользователи отметили, что сама Рита загорелая, а грудь в обнаженном круге - совсем белая.

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