«Счастливые белья не надевают?»: загорелая Рита Дакота показала всем белую грудь

Певица и блогер Рита Дакота опубликовала в соцсети несколько новых совместных фотографий со своим парнем Федором Белогаем. Подписчикам снимки понравились, особое внимание привлекли к себе татуировки на руках Риты и Феди, а также грудь Риты.
Для фотосессии Дакота надела короткий топ с круглым вырезом прямо по центру. Обсуждая этот образ звезды, Интернет-пользователи отметили, что сама Рита загорелая, а грудь в обнаженном круге - совсем белая.
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Рита Дакота показала всем белую грудь. Фото: соцсети
Напомним, днем ранее Дакота внезапно стала объектом всеобщего сочувствия. Поклонники обнаружили, что бойфренд певицы зарегистрировал на себя товарный знак «Рита Дакота» (а также «Rita Dakota») и заподозрили, что теперь Белогай может бросить ее и начать требовать с нее деньги за пользование брендом.