Меган Маркл проголосовала на промежуточных выборах в Конгресс США

Знаменитая Меган Маркл несколько часов назад исполнила свой долг гражданки США, приняв участие в голосовании на промежуточных выборах в Конгресс. Супруга принца Гарри в открытую похвасталась этим и, стоит отметить, что далеко не всем британцам это понравилось.

Меган побывала на избирательном участке 8 ноября, честно заработала значок «Я проголосовал» и поделилась фотографией на сайте Archewell.com, призвав всех американских граждан последовать ее примеру.

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