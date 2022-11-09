Меган Маркл проголосовала на промежуточных выборах в Конгресс США

Знаменитая Меган Маркл несколько часов назад исполнила свой долг гражданки США, приняв участие в голосовании на промежуточных выборах в Конгресс. Супруга принца Гарри в открытую похвасталась этим и, стоит отметить, что далеко не всем британцам это понравилось.
Меган побывала на избирательном участке 8 ноября, честно заработала значок «Я проголосовал» и поделилась фотографией на сайте Archewell.com, призвав всех американских граждан последовать ее примеру.
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Меган Маркл похвалилась тем, что проголосовала. Фото: Archewell.com
И вот, что пишут, прочитав эту новость, жители Соединенного Королевства.
«Герцогиня Сассекская (Великобритания) проголосовала в США… Ха-ха-ха».
«Настоящий член королевской семьи никогда бы такое не сделал или, по крайней мере, не афишировал бы. Она просто в очередной раз показала, что никогда не подходила для этой семьи».
«Проголосовала за отбеливание зубов».
«Можно написать «Меган Маркл проголосовала» или «Меган Маунтбеттен Виндзор проголосовала». Она не может использовать свой титул, когда дело касается политики, королевская семья должна соблюдать нейтралитет. Меган оставила королевские обязанности, а значит больше не герцогиня. Если она хочет пользоваться титулом, то должна быть нейтральной по меньшей мере. Она никогда не понимала, что представлять королевскую семью - значит соблюдать правила».
Напомним, что Меган и ее супруг решили вести обычную жизнь дали от Лондона, и переехали в Калифорнию. Пара воспитывает двух малышей - сына Арчи Харрисона и дочку Лилибет.